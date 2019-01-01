Источник в Минобороны: В Баренцевом море сгорел не «Лошарик»

По данным собеседника НСН, причиной возгорания на аппарате стала искра в аккумуляторном отсеке, которая могла возникнуть при переключении рубильника или при автоматическом переключении каких-то систем. Из-за небольшого размера судна передвижение моряков по нему было затруднено, отметил аналитик, и они не смогли вовремя добраться до стационарных дыхательных аппаратов.

«Естественно, плотность упаковки техники очень высокая. Далеко не везде имеется возможность личному составу добраться быстро. Руль приходится снимать, панели, узлы какие-то, прежде чем добраться до аварийного места, на что требуется время. За то, что это корабль маленький, говорит и процент потери экипажа. Погибло 14 человек. Явно совершенно, что в первую очередь спасались исследователи, а не те, которые составляют экипаж корабля», — сказал собеседник НСН.

Константин Сивков добавил, что на подводных лодках нет автоматической герметизации отсеков, так как в системе может произойти сбой. Герметизация отсеков, согласно боевому описанию, происходит по аварийной или боевой тревоге, пояснил эксперт.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе с президентом страны назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом в Баренцевом море. По словам министра, основная причина трагедии - пожар в аккумуляторном отсеке. Шойгу также доложил Путину о том, что поврежденный пожаром глубоководный аппарат ВМФ подлежит восстановлению, уточняется на сайте Кремля. Глава Минобороны добавил, что ядерная энергетическая установка на пострадавшем от пожара подводном аппарате полностью изолирована и в рабочем состоянии.

