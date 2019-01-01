Источник в Минобороны: В Баренцевом море сгорел не «Лошарик»
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук рассказал НСН, на каком корабле случился трагический пожар 1 июля и что стало его причиной.
Пожар в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков, произошел не на атомной подводной лодке, как пишут некоторые СМИ, а на глубоководном аппарате с очень ограниченными возможностями, сообщил НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков со ссылкой на источники в Минобороны, пожелавшие остаться неназванными.
«В одних источниках АС-31, в других АС-12 “Лошарик”, в третьих еще что-нибудь. Я все-таки опираюсь на достоверные данные из источников пожелавших остаться неназванными в министерстве обороны. Это не атомная подводная лодка, это глубоководный аппарат с очень ограниченными возможностями. У него максимальная скорость хода 6 узлов. Атомные лодки могут иметь скорость до 30. Длина поражения до 6 тысяч метров. Автономность судна очень маленькая, всего трое суток. Он всегда работает только вместе с носителем. Носитель доставляет в район, там он решает задачу, потом возвращается, либо работает с берега. Относительно того, что это какая-то атомная подлодка, это пустые домыслы», — рассказал военный аналитик.
По данным собеседника НСН, причиной возгорания на аппарате стала искра в аккумуляторном отсеке, которая могла возникнуть при переключении рубильника или при автоматическом переключении каких-то систем. Из-за небольшого размера судна передвижение моряков по нему было затруднено, отметил аналитик, и они не смогли вовремя добраться до стационарных дыхательных аппаратов.
«Естественно, плотность упаковки техники очень высокая. Далеко не везде имеется возможность личному составу добраться быстро. Руль приходится снимать, панели, узлы какие-то, прежде чем добраться до аварийного места, на что требуется время. За то, что это корабль маленький, говорит и процент потери экипажа. Погибло 14 человек. Явно совершенно, что в первую очередь спасались исследователи, а не те, которые составляют экипаж корабля», — сказал собеседник НСН.
Константин Сивков добавил, что на подводных лодках нет автоматической герметизации отсеков, так как в системе может произойти сбой. Герметизация отсеков, согласно боевому описанию, происходит по аварийной или боевой тревоге, пояснил эксперт.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе с президентом страны назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом в Баренцевом море. По словам министра, основная причина трагедии - пожар в аккумуляторном отсеке. Шойгу также доложил Путину о том, что поврежденный пожаром глубоководный аппарат ВМФ подлежит восстановлению, уточняется на сайте Кремля. Глава Минобороны добавил, что ядерная энергетическая установка на пострадавшем от пожара подводном аппарате полностью изолирована и в рабочем состоянии.
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