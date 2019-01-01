Вице-адмирал опроверг официальную версию гибели подводников в Баренцовом море

Экс-глава комитета подводных работ особого назначения при правительстве РФ, вице-адмирал, доктор технических наук, профессор Тенгиз Борисов в эфире НСН усомнился в достоверности версий произошедшего. По его словам, причина взрыва и возгорания на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 заключается в человеческом факторе.

«Мягко говоря, лукавят люди, которые официальную версию озвучивают. Потому что не могли 14 офицеров высокого класса подготовки просто задохнуться продуктами горения, чтобы никто из них не успел включить свой индивидуальный дыхательный аппарат. Портативные дыхательные устройства у каждого человека в момент нахождения в море на поясе висят. Поэтому, мягко говоря, вводят людей в заблуждение. Там произошел, скорее всего, взрыв водорода в отсеке, который собрался в результате работы аккумуляторной батареи. То есть, к сожалению большому, человеческий фактор сработал. Взрыв водорода и они погибли практически мгновенно. Никакой там борьбы не было. Вообще сама по себе профессия подводника – героическая профессия. Но когда говорят то, что специалистам режет ухо, как говорится, это не совсем правильно. И потом, нельзя считать, что все люди настолько некомпетентны, что проглотят все, что им “сверху” спустят», - заключил собеседник НСН.

Ранее СМИ восстановили хронологию смертельного пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море, который произошел 1 июля. Причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из распределительных щитов. Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в эфире НСН выразил сожаление, что офицеры не успели воспользоваться портативными дыхательными аппаратами, в результате чего надышались ядовитыми продуктами горения.

