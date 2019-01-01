Путин посмертно наградил погибших моряков-подводников
Владимир Путин посмертно наградил погибших моряков-подводников с глубоководного аппарата ВМФ, где 1 июля произошёл пожар. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
В частности, посмертное звание героя России присвоили Дмитрию Соловьеву, Константину Сомову, Денису Опарину и Андрею Воскресенскому. Остальные десять моряков посмертно награждены орденами мужества, отмечает «Москва 24».
Как напоминает Ura.ru, пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России произошел 1 июля. В результате, отравившись дымом, погибли 14 моряков-подводников. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ЧП с глубоководным аппаратом произошло из-за пожара в аккумуляторном отсеке. Он выразил надежду на то, что аппарат восстановят в короткие сроки.
Ранее НСН писала, что один из погибших на подлодке «Лошарик», 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев ждал прибавления в семействе. Друзья Дмитрия Соловьева отмечают, что капитану второго ранга было тяжело надолго уходить в плавание, поскольку дома его ждала жена и двое детей. В мае он рассказал близким, что в их семье грядёт пополнение – супруга Дмитрия ждёт ребёнка.
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