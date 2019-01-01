Адмирал: Погибшие на «Лошарике» моряки спасали подлодку и свою честь

В эфире НСН бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов подтвердил, что положения «Руководства по борьбе за живучесть» являются обязательными для исполнения подводниками. Даже если это угрожает их жизням.

«Инструкция для подводника является документом святым, написанным кровью, десятилетиями и опытом подводников. И те, кто не выполняет РБЖ ("Руководство по борьбе за живучесть" – прим.НСН), у нас подводников профессионалов становятся нерукопожатными, если говорить по-человечески. Потому что это святое дело выполнять "Руководство по борьбе за живучесть". Дело в том, что есть понятие “гибель людей”, а есть понятие “гибель корабля”. С кораблем погибнут все люди. А если выполнять РБЖ и в отсеке бороться за живучесть, как положено, то может погибнуть часть экипажа, но зато будет спасен корабль и спасен остальной экипаж», - заключил собеседник НСН.

Ранее член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН назвал свою версию возникновения трагического пожара на так называемом «Лошарике».

