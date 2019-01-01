Шойгу назвал основную причину ЧП с подводным аппаратом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом. По словам главы ведомства, основная причина трагедии - пожар в аккумуляторном отсеке, отмечает RT.
Шойгу доложил Путину о том, что поврежденный пожaром глубоководный aппaрaт ВМФ подлежит восстaновлению, уточняется на сайте Кремля. По данным министра, ядернaя энергетическaя устaновкa нa пострaдaвшем от пожaрa подводном aппaрaте полностью изолировaнa и в рaбочем состоянии, уточняет ТАСС.
Пожар на борту глубоководного аппарата произошел 1 июля во время батиметрических измерений. По неофициальным данным, пламя вспыхнуло на атомной подводной лодке АС-31, известной как «Лошарик», пишет «Свободная пресса».
Погибших подводников представят к государственным наградам, уточняет Ura.ru.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Политолог: Киев не пойдет на диалог с Москвой без указки Вашингтона
- Шойгу назвал основную причину ЧП с подводным аппаратом
- Российским женщинам разрешили трудиться на «мужских» работах
- Не трагическая случайность. Причиной трагедии на «Лошарике» назвали короткое замыкание
- Диалог между Москвой и Киевом могут наладить после выборов в Раду