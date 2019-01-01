В МЧС недоумевают, почему погибшие подводники не воспользовались кислородными масками

«Учитывая специфику объекта и скудность информации, можно высказать только самые общие соображения. Действительно, в зависимости от типа оплетки, при ее горении могут выделяться токсические вещества, которые сразу приводят к потере сознания человека. Это может быть. Молниеносно надо было надеть спасательные маски. Почему индивидуальные средства защиты не были приведены в действие, это остается вопросом. Такие вещи должны все время находиться на военнослужащем, на поясе или в сумке. Это культура безопасности. Я думаю, у них должно было быть время на это. Но тут сама ситуация достаточно экстремальная – на очень большой глубине в каком-то специальном аппарате. Очень сложно что-то говорить, не зная конкретных обстоятельств. Тут можно высказывать предположения, но я воздержусь, учитывая трагедию, которая там произошла», - добавил он.

Отмечается, что офицеры по уставу обязаны держать при себе индивидуальный прибор с кислородом, который дает им 20 минут на то, чтобы добраться до стационарной установки. Однако погибшие моряки не воспользовались ни одной из этих систем, пишут СМИ. В пожаре, унесшем жизни 14 подводников, удалось выжить смене из пяти человек, которые заступили на вахту за час до аварии. Они смогли остановить распространение огня и поднять подлодку на поверхность.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что погибших подводников представят к государственным наградам.

