Пожар на «Лошарике»

В МЧС недоумевают, почему погибшие подводники не воспользовались кислородными масками

4 июля13:32
Станислав Меркулов

Профессор МГСУ и Академии МЧС в интервью НСН заявил, что необходимо выяснить причины, по которым жертвы трагедии в Баренцовом море не использовали индивидуальные средства защиты от дыма.

СМИ восстановили хронологию смертельного пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море, который произошел 1 июля. Как пишет издание «Коммерсант», ссылаясь на близкий к отряду подводников источник, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из распределительных щитов. Из-за этого загорелась оплетка кабелей или трансформаторное масло, а система вентиляции разнесла дым по отсекам. Для отравления дымом от горящей кабельной оплетки достаточно всего нескольких вдохов, уточнил источник.

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в эфире НСН выразил сожаление, что офицеры не успели воспользоваться портативными дыхательными аппаратами, в результате чего надышались ядовитыми продуктами горения.

Причиной трагедии на «Лошарике» назвали короткое замыкание

«Учитывая специфику объекта и скудность информации, можно высказать только самые общие соображения. Действительно, в зависимости от типа оплетки, при ее горении могут выделяться токсические вещества, которые сразу приводят к потере сознания человека. Это может быть. Молниеносно надо было надеть спасательные маски. Почему индивидуальные средства защиты не были приведены в действие, это остается вопросом. Такие вещи должны все время находиться на военнослужащем, на поясе или в сумке. Это культура безопасности. Я думаю, у них должно было быть время на это. Но тут сама ситуация достаточно экстремальная – на очень большой глубине в каком-то специальном аппарате. Очень сложно что-то говорить, не зная конкретных обстоятельств. Тут можно высказывать предположения, но я воздержусь, учитывая трагедию, которая там произошла», - добавил он.

Отмечается, что офицеры по уставу обязаны держать при себе индивидуальный прибор с кислородом, который дает им 20 минут на то, чтобы добраться до стационарной установки. Однако погибшие моряки не воспользовались ни одной из этих систем, пишут СМИ. В пожаре, унесшем жизни 14 подводников, удалось выжить смене из пяти человек, которые заступили на вахту за час до аварии. Они смогли остановить распространение огня и поднять подлодку на поверхность.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что погибших подводников представят к государственным наградам.

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ФОТО: pixabay.com
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