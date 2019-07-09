Возможна диверсия. СМИ узнали о версиях трагедии с «Лошариком»

Диверсия рассматривается в качестве одной из двух основных версий причин взрыва и возгорания на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования ЧП. Первая версия — возгорание в электрическом щитке в результате короткого замыкания, которое привело в итоге к взрыву.

Впрочем, как подчеркивает издание, специальная комиссия под руководством главкома ВМФ Николая Евменова пока не сделала заключение о причинах трагедии, поэтому версии только предварительные.

Как отмечает РБК, атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик» и ее базовая станция — атомная субмарина «Подмосковье» приписаны к 29-й дивизии, которая дислоцируется в населенном пункте Оленья Губа на западном берегу Кольского залива. После выполнения задания 1 июня «Лошарик» всплыл и состыковался с лодкой-носителем. Именно в этот момент и случилось ЧП.

По предварительным данным, пожар и взрыв произошли в носовом отсеке «Лошарика», где находился аккумулятор. Точное количество людей на АС-31 в момент пожара не раскрывается. Официально известно о 14 погибших. Между тем, спальных мест на подлодке 24. Также уже понятно, что подводники не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, а также изолирующими противогазами. Предположителбно, причиной тому – взрыв— кто-то сразу погиб, а кто-то потерял сознание и впоследствии задохнулся.

Материалы расследования комиссии относятся к государственной тайне, поэтому их не может получить даже врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

