Власти Петербурга выделят семьям погибших подводников по 1 млн рублей

Семьи моряков, которые погибли при пожаре в глубоководном аппарате в Баренцевом море, получат по 1 млн рублей. Как пишет РИА Новости, соответствующее постановление подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, возгорание на глубоководном аппарате произошло 1 июля в Баренцевом море. В результате трагедии погибли 14 моряков-подводников, которые отравились продуктами горения. Позже, как отмечает РИА ФАН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подробная информация о ЧС в Баренцевом море «не может иметь публичное хождение, поскольку она относится к абсолютно секретным данным».

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что основной причиной пожара на подводном аппарате стало возгорание в аккумуляторном отсеке.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин посмертно наградил погибших моряков-подводников с глубоководного аппарата ВМФ, где 1 июля произошёл пожар. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

В частности, посмертное звание героя России присвоили Дмитрию Соловьеву, Константину Сомову, Денису Опарину и Андрею Воскресенскому. Остальные десять моряков посмертно награждены орденами мужества.

