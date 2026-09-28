В Кремле призвали возобновить переговоры по контролю над вооружениями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к проведению переговоров по теме контроля над вооружениями. Об этом он заявил журналистам.

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Как отметил представитель Кремля, такие обсуждения следует возобновлять, пишет RT.

«Необходимо возобновлять, что называется, вчера», — указал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями между Соединенными Штатами, Россией и Китаем.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ВооружениеДмитрий Песков

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