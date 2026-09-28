МЖД: На станции Тушинская МЦД-2 травмированы несколько человек
Несколько человек нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре и были травмированы на станции Тушинская МЦД-2. Об этом сообщает Московская железная дорога.
Ранее стало известно о задержке поездов МЦД-2 из-за массового сбоя на станции Тушино. Пассажиров предупредили, что «стоять неопределенное время», пишет «Радиоточка НСН».
По данным МЖД, в 06:05 на станции Тушинская электропоезд №7216 Нахабино - Подольск травмировал несколько человек, которые, предварительно, нарушили правила нахождения на инфраструктуре. Работают оперативные службы, движение поездов в границах станции организовали по соседнему пути в реверсивном режиме.
«С отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2. Ряд поездов отменены», - подчеркнули в МЖД.
Пассажиров электрички №7216 высадили на станции Тушинская, они смогли продолжить путь на вслед идущих поездах.
Ранее на МЦД-3 временно задерживали движение составов, следовавших в сторону станции Ипподром, из-за человека на путях, напоминает 360.ru.
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