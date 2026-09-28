МВД: Мошенники рассылают вирусные файлы под видом бонусов на заправку
Мошенники рассылают вредоносные APK-файлы для пользователей устройств на базе Android под предлогом «получения бонусных баллов» на заправку топлива. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Как отметили в ведомстве, на фишинговом ресурсе, который имитирует крупную российскую нефтегазовую компанию, злоумышленники предлагают скачать якобы официальное приложение. Пользователям обещают карту АЗС, информацию о доступности топлива, скидки внутри сервиса. Для убедительности на сайте размещены фиктивные отзывы.
«Чтобы обезопасить себя от вирусных APK-файлов, никогда не скачивайте и не устанавливайте приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или сомнительных сайтов», - указали в управлении.
Также правоохранители призвали проверять данные о запрашиваемых разрешениях, использовать антивирусную защиту и регулярно обновлять операционную систему телефона.
Ранее в МВД рассказали, что мошенники активно используют социальные сети для сбора данных о покупках потенциальных жертвах и создания правдоподобных схем обмана, пишет Ura.ru.
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