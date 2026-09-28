МВД: Мошенники рассылают вирусные файлы под видом бонусов на заправку

Как отметили в ведомстве, на фишинговом ресурсе, который имитирует крупную российскую нефтегазовую компанию, злоумышленники предлагают скачать якобы официальное приложение. Пользователям обещают карту АЗС, информацию о доступности топлива, скидки внутри сервиса. Для убедительности на сайте размещены фиктивные отзывы.

«Чтобы обезопасить себя от вирусных APK-файлов, никогда не скачивайте и не устанавливайте приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или сомнительных сайтов», - указали в управлении.

Также правоохранители призвали проверять данные о запрашиваемых разрешениях, использовать антивирусную защиту и регулярно обновлять операционную систему телефона.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники активно используют социальные сети для сбора данных о покупках потенциальных жертвах и создания правдоподобных схем обмана, пишет Ura.ru.

