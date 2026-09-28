Песков: Киев начал платить за атаки на Россию

Украина начала «платить» за попытки атаковать Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, который говорил, что Киеву придется «заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы».

«Сейчас это и происходит», — указал Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что по завершении специальной военной операции будут нейтрализованы все угрозы безопасности России, исходящие от Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаДмитрий Песков

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