Шнуров посмеялся над зарплатами депутатов Госдумы
Музыкант и с недавнего времени еще и политический деятель Сергей Шнуров заявил, что пошел в политику не ради денег или успеха. При этом, музыкант назвал зарплаты депутатов Государственной думы «смешными», передает «Интерфакс».
«Я пошел в политику не из-за хорошей жизни и не ради успеха. А деньги в Госдуме по сравнению с моими гонорарами просто смешные. Поэтому какую-то корысть с моей стороны заметить - надо быть большим фантазером», - сказал Шнуров.
По его словам, пойти в политику его заставило «переосмысление себя в жизни». Тем более, подчеркнул музыкант, политикой он занимается давно, но не афишировал этого. Шнуров также напомнил, что его песни являются социальными высказываниями, а не говорят «как прекрасно жить».
Шнуров стал членом Партии роста 20 февраля. При этом он открестился от критической песни о выборах и кандидатах, которую исполнял в фильме «День выборов». Слова песни были написаны лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым. Сам Кортнев в эфире НСН пошутил, что раз Шнуров решил куда-то избираться, то ему придется применять не совсем цензурные термины, упомянутые в песне, и по отношению к самому себе.
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