Шнуров посмеялся над зарплатами депутатов Госдумы

Музыкант и с недавнего времени еще и политический деятель Сергей Шнуров заявил, что пошел в политику не ради денег или успеха. При этом, музыкант назвал зарплаты депутатов Государственной думы «смешными», передает «Интерфакс».

«Я пошел в политику не из-за хорошей жизни и не ради успеха. А деньги в Госдуме по сравнению с моими гонорарами просто смешные. Поэтому какую-то корысть с моей стороны заметить - надо быть большим фантазером», - сказал Шнуров.