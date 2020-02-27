Шнуров объяснился за удаление политических постов в Instagram
Музыкант Сергей Шнуров, недавно пришедший в политику, вступив в Партию роста, рассказал на встрече с однопартийцами в Екатеринбурге, почему удалил старые посты на политические темы в своем Instagram. По словам Шнурова, он сделал это еще в 2018 году в подражание британскому художнику Бэнкси, уничтожившему одну из своих работ, пишут РИА Новости.
«Я удалил посты в 2018 году, когда великий художник Бэнкси уничтожил свою работу. И я решил поступить, равно как он», — отметил артист.
Ранее Шнурова обвинили в том, что он «почистил» свою страничку от неполиткорректных постов. Сам музыкант назвал эти обвинения черным пиаром. «Меня обвинили в том, чего я не делал. Я переживу. Можете зайти, посмотреть — все посты на месте», — сказал он.
Как отмечает «Лента.ру», Шнуров как минимум два поста, посвященных «возвращению Вовы» под названием «Вова как основа», а также пост о повышении пенсионного возраста, где он критически отзывается о пенсионной реформе.
Шнуров стал членом Партии роста 20 февраля. При этом он открестился от критической песни о выборах и кандидатах, которую исполнял в фильме «День выборов». Слова песни были написаны лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым. Сам Кортнев в эфире НСН пошутил, что раз Шнуров решил куда-то избираться, то ему придется применять не совсем цензурные термины, упомянутые в песне, и по отношению к самому себе.
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