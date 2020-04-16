Шнуров заявил, что он антиполитик

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что пошёл в политику для того, чтобы расширить пространство политической борьбы, так как до этого, по его мнению, «всё варилось в собственном соку». Об этом музыкант рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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Шнуров также отказался считать себя политиком, поскольку, с его точки зрения, периодически устраивает «перформансы», не свойственные серьёзным людям.

«Я антиполитик, потому что все, что я делаю, получается, не очень укладывается в политические рельсы», - приводит его слова РИА Новости.

В феврале 2020 года Шнуров вступил в петербургское отделение «Партии роста». При получении партийного билета он заявил, что с ним «будет явно веселее».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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