Шнуров заявил, что он антиполитик
Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что пошёл в политику для того, чтобы расширить пространство политической борьбы, так как до этого, по его мнению, «всё варилось в собственном соку». Об этом музыкант рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Шнуров также отказался считать себя политиком, поскольку, с его точки зрения, периодически устраивает «перформансы», не свойственные серьёзным людям.
«Я антиполитик, потому что все, что я делаю, получается, не очень укладывается в политические рельсы», - приводит его слова РИА Новости.
В феврале 2020 года Шнуров вступил в петербургское отделение «Партии роста». При получении партийного билета он заявил, что с ним «будет явно веселее».
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