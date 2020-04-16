Шнуров заявил, что он антиполитик

Шнуров также отказался считать себя политиком, поскольку, с его точки зрения, периодически устраивает «перформансы», не свойственные серьёзным людям.

«Я антиполитик, потому что все, что я делаю, получается, не очень укладывается в политические рельсы», - приводит его слова РИА Новости.

В феврале 2020 года Шнуров вступил в петербургское отделение «Партии роста». При получении партийного билета он заявил, что с ним «будет явно веселее».

