Новости за ночь: Шнуров заявил о несоблюдении Конституции в России

По словам лидера группы «Ленинград», он хотел бы видеть в Конституции поправку «Соблюдайте Конституцию». Но её, как известно, в Основном законе страны нет.

Между тем, Конституционный суд России признал соответствие Конституции закона о поправках к Основному закону. Это касается и предложения «обнулить» количество президентских сроков действующего главы государства Владимира Путина, что позволит ему снова участвовать в выборах президента в 2024 году.

В Конституции также появится несколько поправок социального значения, будет упомянуто о вере в Бога, а русский народ будет признан государствообразующим.

