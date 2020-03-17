Новости за ночь: Шнуров заявил о несоблюдении Конституции в России
Российскую Конституцию «никто как таковую не соблюдает», заявил музыкант и член «Партии роста» Сергей Шнуров в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам лидера группы «Ленинград», он хотел бы видеть в Конституции поправку «Соблюдайте Конституцию». Но её, как известно, в Основном законе страны нет.
Между тем, Конституционный суд России признал соответствие Конституции закона о поправках к Основному закону. Это касается и предложения «обнулить» количество президентских сроков действующего главы государства Владимира Путина, что позволит ему снова участвовать в выборах президента в 2024 году.
В Конституции также появится несколько поправок социального значения, будет упомянуто о вере в Бога, а русский народ будет признан государствообразующим.
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