СМИ: Спецслужбы ФРГ усилили слежку за посольством России

Спецслужбы Германии усилили слежку за российским посольством в Берлине. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, уже несколько дней близ здания дипмиссии России паркуются неизвестные фургоны. Предположительно, они принадлежат спецслужбам ФРГ, отмечает RT.

Кроме того, источники предупредили, что Берлин намерен ужесточить контроль над бизнесменами из РФ и членами их семей, имеющими немецкие визы.

Ранее Германия решила выслать более 150 дипломатов России и членов их семей в связи с решением немецкой стороны закрыть российское генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине.

