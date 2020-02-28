Шнуров отказался от концертов ради политики
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что прекратил концертную деятельность ради политики. По его словам, искусство от него «никуда не денется».
Недавно шоумен стал членом петербургского отделения «Партии Роста», заявив, что может принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
При этом Шнуров подчеркнул, что оставляет концертную деятельность не навсегда. По его словам, он как сочинял, так и будет сочинять.
«Концертную деятельность я прекратил на время, но это не значит, что навсегда», - уточнил он.
Шнуров также рассказал, что пошел в политику из-за того, что в России политики в основном «виртуальные», передает RT. Мало тех, кто знает Россию, ездит по стране и встречается с людьми.
Ранее Сергей Шнуров рассказал, почему удалил старые посты на политические темы в своем Instagram.
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