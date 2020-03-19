Политтехнолог предрёк Шнурову провал на выборах в Заскобрание Петербурга

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН заявил, что Шнуров как кандидат не соответствует запросам сторонников «Партии Роста». Он полагает, что участие музыканта в довыборах в Санкт-Петербурге обречено на провал.

«Я вообще скептически отношусь к последним попыткам «Партии Роста» каким-то образом реанимироваться. Потому что последние выборы в Госдуму, которые они проводили, они откровенно провалили. Попытка привлечь таких известных людей, как Сергей Шнуров, направлена на то чтобы создать взрывной интерес путём привлечения человека из шоу-бизнеса. Наверное, она может резонировать с тем, что произошло на Украине, когда господин Зеленский избирался в президенты.

Но партия в Российской Федерации — это, в первую очередь, не партия надежды, как было на Украине. Это партия программы. Партия предпринимателей в первую очередь должна ориентироваться на тех людей, которые сами зарабатывают своим умом ,у которых, например, маленький бизнес. Их в быту называют лавочниками. Так вот, я не очень понимаю, что Сергей Шнуров может предложить этим людям, у которых низкие обороты, низкие товарные запасы, но очень высокие налоги. Он ничего в этом не понимает. Надежда на то, что в Санкт-Петербурге он известная личность? Ну, это правда. Я думаю, что, всё-таки, у нас ходит голосовать всё-таки очень консервативная часть населения, для которой он чужой персонаж. Он точно не герой их романов - они даже вряд ли его слушали когда-либо. Думаю, попытка выдвинуть его в Санкт-Петербурге обречена на провал», - считает он.

Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста» месяц назад, 20 февраля. Говоря об отношении к политической жизни в недавнем интервью на радио «Комсомольская правда», музыкант заявил, что разговоры о политике как о неприятном и некрасивом деле ведутся о том, чтобы туда никто не шёл. Тем не менее, ранее Шнуров не раз выступал с критикой в адрес властей и политиков в целом.

