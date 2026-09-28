Актриса Мигунова потребовала от создателей фильма «Роднина» 5 млн рублей

Мигунова подала иск, указав, что в окончательной редакции картины использовали созданную ей версию - так называемый драфт 10 - которая была передана кинокомпаниям позднее первоначально придуманного сценария. По словам актрисы, она не получила оплату за нее. Истица требует взыскать с компаний 3 млн рублей неосновательного обогащения, почти 81 тысячу процентов за пользование чужими средствами, а также 2 млн компенсации.

По ходатайству Мигуновой суд назначил экспертизу. Эксперт установит, является ли драфт 10 самостоятельным или производным произведением, созданным при переработке сценария, который передали соавтору сценария в рамках исполнения договора заказа, и какой процент этой версии использовали в окончательной редакции фильма «Роднина». Также специалисту предстоит установить, можно ли сделать вывод с точки зрения литературоведческого/искусствоведческого анализа, что лента основана на драфте 10 как на самостоятельном произведении, а не на содержащейся во второй версии сценарной основе.

Фильм «Роднина» рассказывает о жизни фигуристки, трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, пишет 360.ru. Режиссером картины выступил Константин Статский.

