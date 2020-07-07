Шнуров стал сопредседателем Партии роста

Музыкант Сергей Шнуров вошел в число сопредседателей Партии роста. Об этом сообщила пресс-служба фракции.

Станет оппозицией: Шнуров объяснил партийный выбор

Решение принято во вторник на съезде партии в столице. Глава партии Борис Титов заявил, что основной задачей фракции является подготовка в выборам в Госдуму 2021 году.

В число сопредседателей также были выбраны еще 10 человек, в том числе, тележурналист Александр Любимов, экономист Евгений Коган, музыкант Николай Фоменко и другие.

Напомним, Шнуров вступил в петербургское отделение «Партии роста» в феврале 2020 года. При получении партийного билета он заявил, что с ним «будет явно веселее».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Сергей Шнуров
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