СМИ: Шнуров будет баллотироваться в Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В «Партию роста» эту информацию пока не комментировали.

Ранее Сергей Шнуров заявил, что прекратил концертную деятельность ради политики. По его словам, искусство от него «никуда не денется». Недавно шоумен стал членом петербургского отделения «Партии Роста», заявив, что может принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.



