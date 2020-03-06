СМИ: Шнуров будет баллотироваться в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
Музыкант Сергей Шнуров, ранее вступивший в «Партию роста», станет кандидатом на довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Об этом сообщает telegram-канал «Госдума 2021».
Выборы запланированы на 7 июня нынешнего года. Предполагается, что для Шнурова они станут своего рода репетицией для выдвижения на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.
В «Партию роста» эту информацию пока не комментировали.
Ранее Сергей Шнуров заявил, что прекратил концертную деятельность ради политики. По его словам, искусство от него «никуда не денется». Недавно шоумен стал членом петербургского отделения «Партии Роста», заявив, что может принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
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