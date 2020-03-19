Шнуров пойдет в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга

Федеральный политсовет «Партии роста» рекомендовал выдвинуть музыканта Сергея Шнурова на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Решением горизбиркома дополнительные выборы назначены на 7 июня. По словам председателя «Партии роста» Бориса Титова, Шнуров документы для регистрации в довыборах в Заксобрание Санкт-Петербурга пока не подавал, но собирается в них участвовать.

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В ближайшее время региональное отделение «Партии роста» в Санкт-Петербурге согласует кандидатуру Шнурова и официально сможет выдвинуть его в качестве кандидата в депутаты.

Ранее сообщалось, что для Шнурова они выборы станут своего рода репетицией для выдвижения на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.

Ранее Сергей Шнуров заявил, что прекратил концертную деятельность ради того, чтобы заняться политикой. Однако, по его словам, он не будет выступать временно, а песни продолжит писать.


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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Сергей ШнуровЗаконодательное СобраниеСанкт-Петербург