Россия направила в ЕС сотни тысяч тонн рыбы
Россия в первой половине года поставила на ключевые рынки свыше 1 млн тонн рыбопродукции, в том числе сотни тысяч тонн — в государства Евросоюза. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в беседе с «Ведомостями».
По словам Зверева, РФ увеличивает экспорт рыбной продукции, по итогам 2026 года он может вырасти на 5–6% в годовом выражении и составить $6,4–6,5 млрд. Как отметил глава ВАРПЭ, дополнительные возможности для увеличения выручки от продажи таких товаров за границу может открыть создание экспортных объединений.
Известно, что свыше 80% рыбного экспорта России приходится на Китай, Японию, Южную Корею и ЕС, пишет Ura.ru.
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в беседе с НСН рассказал, что рыбопромышленники РФ поставляют продукцию в Китай, Южную Корею, Японию и заглядывают на Вьетнам, где появляется все больше интересных для бизнеса структур.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: ЕС разрабатывает дорожные карты для вступления Украины и Молдавии
- В Алма-Ате произошло землетрясение силой 3-4 балла
- Актриса Мигунова потребовала от создателей фильма «Роднина» 5 млн рублей
- Отставка Вучича и газовый вопрос: Сербию ждет политическая перезагрузка
- В Приморье более 650 тысяч жителей остались без воды
- МЖД: На станции Тушинская МЦД-2 травмированы несколько человек
- Россия направила в ЕС сотни тысяч тонн рыбы
- Минобрнауки рассказало о возможности поступить в вуз в любом возрасте
- В Китае сообщили о договоренности об импорте угля из США в 2027-2028 годах
- В России новогодние каникулы в 2027 году станут на один день короче