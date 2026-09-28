Россия направила в ЕС сотни тысяч тонн рыбы

Россия в первой половине года поставила на ключевые рынки свыше 1 млн тонн рыбопродукции, в том числе сотни тысяч тонн — в государства Евросоюза. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в беседе с «Ведомостями».

По словам Зверева, РФ увеличивает экспорт рыбной продукции, по итогам 2026 года он может вырасти на 5–6% в годовом выражении и составить $6,4–6,5 млрд. Как отметил глава ВАРПЭ, дополнительные возможности для увеличения выручки от продажи таких товаров за границу может открыть создание экспортных объединений.

Известно, что свыше 80% рыбного экспорта России приходится на Китай, Японию, Южную Корею и ЕС, пишет Ura.ru.

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в беседе с НСН рассказал, что рыбопромышленники РФ поставляют продукцию в Китай, Южную Корею, Японию и заглядывают на Вьетнам, где появляется все больше интересных для бизнеса структур.

