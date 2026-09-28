Песков: Встреча глав МИД РФ и ФРГ не означает изменений в политике Берлина

Встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля не свидетельствует об изменениях в политике Берлина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как пишет RT, при этом он отметил, что сам факт проведения такой встречи позитивен.

«Мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие, даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю», - указал представитель Кремля.

Песков добавил, что пока «делать концептуальные выводы о скорых переменах» было бы ошибочно.

Ранее Лавров заявил, что на встрече с Вадефулем не услышал ничего нового, пишут «Известия».

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