Песков: Встреча глав МИД РФ и ФРГ не означает изменений в политике Берлина
Встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля не свидетельствует об изменениях в политике Берлина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, при этом он отметил, что сам факт проведения такой встречи позитивен.
«Мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие, даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю», - указал представитель Кремля.
Песков добавил, что пока «делать концептуальные выводы о скорых переменах» было бы ошибочно.
Ранее Лавров заявил, что на встрече с Вадефулем не услышал ничего нового, пишут «Известия».
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