Песков: Встреча глав МИД РФ и ФРГ не означает изменений в политике Берлина

Как пишет RT, при этом он отметил, что сам факт проведения такой встречи позитивен.

«Мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие, даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю», - указал представитель Кремля.

Песков добавил, что пока «делать концептуальные выводы о скорых переменах» было бы ошибочно.

Ранее Лавров заявил, что на встрече с Вадефулем не услышал ничего нового, пишут «Известия».

