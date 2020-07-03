Станет оппозицией: Шнуров объяснил партийный выбор
Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи о том, что он якобы предлагал свои услуги партии «Единая Россия». Он заявил, что с его статусом, популярность и узнаваемостью «"Единая Россия" будет обузой».
Вступление в «Партию Роста» Шнуров объяснил предположением, что эта политическая сила «станет оппозиционным таким гнездом, откуда полетят боевые осы».
«Я увидел перспективы, я их так чувствую, так понимаю», - сказал музыкант в интервью «Русской службе Би-би-си».
Вместе с тем, от предложения однопартийцев пойти на довыборы в ЗакСобрание Санкт-Петербурга он отказался сам, отметил Шнуров. С его точки зрения, это был бы «ненормальный старт», тем более в летний дачный сезон.
В конце июня Шнуров был назначен генеральным продюсером международного телеканала RTVi. По словам Шнурова, этот проект отодвинул его политические планы на второй план.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
- Станет оппозицией: Шнуров объяснил партийный выбор
- Хватит и одной «ужасной» ракеты: США предложено пугать «Посейдоном»
- Московские пляжи не стали открывать из-за коронавируса
- Путин поручил привести законы в соответствие с измененной Конституцией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru