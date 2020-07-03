Станет оппозицией: Шнуров объяснил партийный выбор

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи о том, что он якобы предлагал свои услуги партии «Единая Россия». Он заявил, что с его статусом, популярность и узнаваемостью «"Единая Россия" будет обузой».

Шнуров возродит группу «Ленинград» и представит новый клип

Вступление в «Партию Роста» Шнуров объяснил предположением, что эта политическая сила «станет оппозиционным таким гнездом, откуда полетят боевые осы».

«Я увидел перспективы, я их так чувствую, так понимаю», - сказал музыкант в интервью «Русской службе Би-би-си».

Вместе с тем, от предложения однопартийцев пойти на довыборы в ЗакСобрание Санкт-Петербурга он отказался сам, отметил Шнуров. С его точки зрения, это был бы «ненормальный старт», тем более в летний дачный сезон.

В конце июня Шнуров был назначен генеральным продюсером международного телеканала RTVi. По словам Шнурова, этот проект отодвинул его политические планы на второй план.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Музыканты о политикеСергей Шнуров
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