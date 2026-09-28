До первой жалобы: Какие проверки отменили для пострадавших от БПЛА объектов
Правительство ввело мораторий на плановые проверки коммерческих объектов, пострадавших от БПЛА, но это не значит, что можно нарушать закон, заявил НСН Андрей Карпов.
Для пострадавших от БПЛА коммерческих объектов отменили только плановые проверки, чтобы не создавать дополнительную нагрузку, в случае жалоб проверки будут проводиться, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Правительство ввело мораторий на плановые проверки коммерческих объектов, получивших ущерб в результате атак беспилотников и других средств огневого воздействия, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко. Согласно подписанному постановлению, решение вступает в силу 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года. Карпов пояснил, какие именно проверки отменяются.
«Компенсация – это одна мера, проверки – это другой момент. Речь идет о том, чтобы компании, которые пострадали от атак БПЛА, не подвергались дополнительным проверкам. При этом не исключаются проверки в сфере соблюдения норм безопасности и тому подобное. Цель – не создавать дополнительную бюрократическую нагрузку. Если предприниматель понес ущерб, конечно, он хочет получить компенсации. А отмена проверок – это дополнительная мера, чтобы не было излишней нагрузки на компании, так как это под это выделяются ресурс, включая персонал. Это не значит, что компании могут нарушать законодательство. Если будут факты нарушения, конечно, определенные проверки в этом отношении будут проводиться. Это обычная практика, речь идет про плановые проверки. Просто так трудовая инспекция теперь не поедет с проверкой, но если поступят жалобы от сотрудников, проверка состоится. То же самое касается налогов и так далее», - объяснил он.
Вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов согласился с тем, что эта мера логичная и правильная.
«Это логичная мера. Конечно, это правильно и хорошо. Что там проверять сейчас? Что касается компенсаций, бизнес рад любым деньгам, он про это будет говорить, это очевидная история. Но отмена проверок – это дополнительная поддержка», - добавил собеседник НСН.
Если Ozon и Wildberries заключили договор со страховой компанией на большие суммы, ущерб после атак БПЛА будет возмещен в полной мере, заявил НСН, член РСПП, экономист Игорь Юргенс.
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