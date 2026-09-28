«Компенсация – это одна мера, проверки – это другой момент. Речь идет о том, чтобы компании, которые пострадали от атак БПЛА, не подвергались дополнительным проверкам. При этом не исключаются проверки в сфере соблюдения норм безопасности и тому подобное. Цель – не создавать дополнительную бюрократическую нагрузку. Если предприниматель понес ущерб, конечно, он хочет получить компенсации. А отмена проверок – это дополнительная мера, чтобы не было излишней нагрузки на компании, так как это под это выделяются ресурс, включая персонал. Это не значит, что компании могут нарушать законодательство. Если будут факты нарушения, конечно, определенные проверки в этом отношении будут проводиться. Это обычная практика, речь идет про плановые проверки. Просто так трудовая инспекция теперь не поедет с проверкой, но если поступят жалобы от сотрудников, проверка состоится. То же самое касается налогов и так далее», - объяснил он.

Вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов согласился с тем, что эта мера логичная и правильная.

«Это логичная мера. Конечно, это правильно и хорошо. Что там проверять сейчас? Что касается компенсаций, бизнес рад любым деньгам, он про это будет говорить, это очевидная история. Но отмена проверок – это дополнительная поддержка», - добавил собеседник НСН.

Если Ozon и Wildberries заключили договор со страховой компанией на большие суммы, ущерб после атак БПЛА будет возмещен в полной мере, заявил НСН, член РСПП, экономист Игорь Юргенс.

