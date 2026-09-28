Согласно конституции, исполнять обязанности главы государства будет спикер Народной скупщины Ана Брнабич. До 2024 года она семь лет возглавляла правительство и зарекомендовала себя как лояльный Вучичу чиновник, при этом во внешней политике ориентируясь на Запад. Так, в мае на конференции в Праге Брнабич заявила, что не считает отношения Москвы и Белграда «братскими».

Сербские СМИ называют двух главных претендентов на высший пост от правящей партии: помимо Брнабич — действующего премьера Джуро Мацута, который относится к России дружественнее. Однако оба политика в той или иной степени зависят от поддержки Вучича.

Отставка Вучича — не первая в новейшей истории Сербии. В 2012 году досрочно свой пост покинул Борис Тадич, попытавшийся переизбраться, но проигравший кандидату Сербской прогрессивной партии Томиславу Николичу. Стоит учитывать, что Сербия — скорее парламентская республика, где роль премьер-министра в управлении страной важнее президентской. Вучич сохраняет влияние на правящую партию и через неё — на ключевые механизмы власти, поэтому переход в правительство не означает ослабления его позиций.

ОППОЗИЦИЯ И РАСКЛАД СИЛ

Главной оппозиционной силой стал «Студенческий список — Студенты побеждают» во главе с профессором медицинского факультета Нови-Садского университета Илией Срдановичем. 15 сентября избирательная комиссия зарегистрировала список из 250 кандидатов — это профессора, врачи, предприниматели, деятели культуры и активисты из разных регионов.

Социологические опросы пока фиксируют лидерство правящей партии. По данным центра Faktor Plus (исследование проводилось 16–20 сентября), Сербская прогрессивная партия набирает 48,6% против 37,1% у студенческой оппозиции. При таком раскладе правящие силы получили бы 129 мест из 250 и сохранили бы большинство. Трёхпроцентный барьер преодолевают ещё две силы: Социалистическая партия Сербии (4,9%) и блок проевропейской оппозиции (3,6%).