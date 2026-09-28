Отставка Вучича и газовый вопрос: Сербию ждет политическая перезагрузка
Александр Вучич покидает пост президента, запуская масштабный политический транзит. При этом на кону не только внутренняя повестка, но и стратегические договорённости с крупнейшими внешними игроками.
В Сербии завершается политическая эпоха: Александр Вучич, руководивший страной почти десять лет, объявил об отставке с поста президента.
Нового главу государства должны избрать в течение 90 дней — до конца декабря. Сам Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах 25 октября и в случае успеха пересядет в кресло премьер-министра. Своим уходом с президентского поста он объяснил необходимостью сосредоточиться на избирательной кампании.
Прологом к политическому кризису стала трагедия в Нови-Саде — втором по величине городе страны. Из-за обрушения навеса реконструированного железнодорожного вокзала погибли 16 человек. За катастрофой последовали несколько волн протестов, длившихся с конца 2024 года. В марте 2025-го под давлением уличных митингов в отставку ушёл премьер-министр Милош Вучевич; его сменил Джуро Мацут. В декабре Вучич впервые заговорил о возможности досрочных парламентских выборов, а позже пообещал оставить и президентский пост. Парламент был распущен, и выборы назначены на 25 сентября.
Согласно конституции, исполнять обязанности главы государства будет спикер Народной скупщины Ана Брнабич. До 2024 года она семь лет возглавляла правительство и зарекомендовала себя как лояльный Вучичу чиновник, при этом во внешней политике ориентируясь на Запад. Так, в мае на конференции в Праге Брнабич заявила, что не считает отношения Москвы и Белграда «братскими».
Сербские СМИ называют двух главных претендентов на высший пост от правящей партии: помимо Брнабич — действующего премьера Джуро Мацута, который относится к России дружественнее. Однако оба политика в той или иной степени зависят от поддержки Вучича.
Отставка Вучича — не первая в новейшей истории Сербии. В 2012 году досрочно свой пост покинул Борис Тадич, попытавшийся переизбраться, но проигравший кандидату Сербской прогрессивной партии Томиславу Николичу. Стоит учитывать, что Сербия — скорее парламентская республика, где роль премьер-министра в управлении страной важнее президентской. Вучич сохраняет влияние на правящую партию и через неё — на ключевые механизмы власти, поэтому переход в правительство не означает ослабления его позиций.
ОППОЗИЦИЯ И РАСКЛАД СИЛ
Главной оппозиционной силой стал «Студенческий список — Студенты побеждают» во главе с профессором медицинского факультета Нови-Садского университета Илией Срдановичем. 15 сентября избирательная комиссия зарегистрировала список из 250 кандидатов — это профессора, врачи, предприниматели, деятели культуры и активисты из разных регионов.
Социологические опросы пока фиксируют лидерство правящей партии. По данным центра Faktor Plus (исследование проводилось 16–20 сентября), Сербская прогрессивная партия набирает 48,6% против 37,1% у студенческой оппозиции. При таком раскладе правящие силы получили бы 129 мест из 250 и сохранили бы большинство. Трёхпроцентный барьер преодолевают ещё две силы: Социалистическая партия Сербии (4,9%) и блок проевропейской оппозиции (3,6%).
ГАЗОВЫЙ ВОПРОС И РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ
Накануне отставки, 26 сентября, Вучич провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным по инициативе сербской стороны. Главной темой стало продление газового соглашения и ситуация вокруг компании NIS.
По сообщению Кремля, Вучич поздравил Путина с выборами в Госдуму. Стороны обсудили развитие российско-сербских отношений стратегического партнёрства — в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении. Вучич поблагодарил Россию за поддержку, включая содействие в тушении лесных пожаров, и проинформировал о подготовке к внеочередным парламентским выборам. Обе стороны подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы. Также был затронут украинский конфликт: Вучич поделился впечатлениями от участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН. При обсуждении ситуации на Балканах главы государств отметили необходимость сохранения Дейтонской архитектуры в Боснии и Герцеговине и обеспечения прав Республики Сербской. Разговор прошёл в тёплом, дружеском ключе.
Несколькими днями ранее Вучич встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
ГАЗ И НЕФТЬ: ЧТО НА КОНУ
Трёхлетний контракт на поставку российского газа в Сербию истёк в июне 2025 года. С тех пор стороны каждые три месяца продлевают краткосрочный договор по льготной цене. Очередное соглашение истекает 30 сентября, поэтому Вучичу критически важно сохранить импорт газа в период политического транзита. Продление контракта станет его козырем в предвыборной кампании и в переговорах о формировании нового правительства.
30 сентября также завершается действие американской лицензии на работу NIS — крупнейшей нефтяной корпорации страны, находящейся под санкциями США из-за российского владения. Идут переговоры о продаже 56% акций «Газпром нефти» венгерской компании MOL, и их исход во многом зависит от политической конфигурации после выборов.
Если ни одна из сил не получит решающего большинства, формирование кабинета может затянуться, а газовый вопрос станет предметом торга между пророссийскими и прозападными силами. В этом случае трёхмесячные продления контракта, вероятно, продолжатся, но долгосрочная стабильность поставок останется под вопросом.
Полного разрыва с РФ от Сербии требует не Америка, а Евросоюз. Брюссель настаивает на присоединении к общей внешней политике ЕС, что означает антироссийские санкции, разрыв газовых контрактов и прекращение прямых авиарейсов. Вучич на заседании Генассамблеи ООН отметил, что «полноправное членство в ЕС остаётся стратегическим приоритетом», но при этом Белград ждёт «большей ясности перспектив и более конкретных результатов от процесса».
Вучич признавался, что в последние годы встречи с европейцами были мучительными для него, отмечает RT.
«Каждая встреча в последние четыре года в Европе была мучением, ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввёл санкции против России?» — цитирует его РИА Новости.
Оппозиция старается избегать вопросов внешней политики. Сербские аналитики связывают это с опасениями потерять избирателей при занятии чёткой позиции. Вучич, напротив, акцентирует внимание на том, что «Студенческий список» навязан внешними силами. Европейские политики воздерживаются от прямой поддержки оппозиции, но и в сохранении у власти действующего лидера не заинтересованы.
Сербию до конца года ждёт полная перезагрузка политического поля, отмечают «Известия». Страна выбирает между сохранением курса Вучича на балансирование между крупнейшими мировыми игроками и переключением на исключительно внутренние проблемы — с туманными перспективами на внешнем контуре. Пока правящая партия лидирует, но сербская политика на завершающем этапе кампании, как показывает опыт, полна неожиданностей.
Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН отмечала, что несмотря на неоднозначную риторику, сербские политики не намерены рвать отношения с Москвой ради Евросоюза.
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