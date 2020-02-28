Шнуров рассказал, почему не будет драться на дуэли с Милоновым

Музыкант и политик Сергей Шнуров заявил, почему отказывается драться на дуэли с депутатом Виталием Милоновым. Ранее парламентарий предложил музыканту дуэль на нормандских мечах, сообщает РИА Новости.

«Милонов в отличие от меня себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий. А разные сословия, как вы знаете, по дуэльному кодексу, не могут принимать участия в дуэли. Поэтому не сойдемся мы в дуэли», - сказал Шнуров.

Шнуров стал членом Партии роста 20 февраля. При этом он открестился от критической песни о выборах и кандидатах, которую исполнял в фильме «День выборов». Слова песни были написаны лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым. Сам Кортнев в эфире НСН пошутил, что раз Шнуров решил куда-то избираться, то ему придется применять не совсем цензурные термины, упомянутые в песне, и по отношению к самому себе.

