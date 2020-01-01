Отставка правительства

В среду, 15 января 2020 года, правительство России во главе с Дмитрием Медведевым неожиданно подало в отставку. Это произошло спустя считаные часы после того, как президент РФ Владимир Путин огласил свое послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства предложил внести изменения в Конституцию страны. Прежний состав правительства будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.