В Госдуме назвали ужасом предложение Минтруда о снижении прожиточного минимума
Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов заявил НСН, что правительство обязано пересмотреть закон «О потребительской корзине».
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума. Прежде всего, речь идет о снижении цен на овощи, в том числе, картофель, капусту, свеклу и лук.
Таким образом, прожиточный минимум составит 10 609 руб. на душу населения. Для трудоспособного населения — 11 510 руб. (снижение на 3,6%); для пенсионеров — 8788 руб. (меньше на 3,3%); для детей — 10 383 руб. (меньше на 4,2%).
Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что информация о снижении прожиточного минимума на фоне общего подорожания жизни звучит дико.
«Звучит, конечно, дико, когда на фоне общего подорожания снижается прожиточный минимум. Виноват закон «О потребительской корзине», где расписана продовольственная ее часть с указанием количества мяса, рыбы, яиц. Отдельно считается стоимость корзины для работающих граждан, детей и пенсионеров. Пока мы не пересмотрим эту корзину, ничего не изменится. А сделать это нужно давно», - полагает депутат.
«Прожиточный минимум, кроме как прожиточным мизером, называться не может»
Ярослав Нилов предположил, что к весне правительство внесет в Госдуму новый проект закона «О потребительской корзине». Напомним, что корзина рассчитывается специалистами, от нее определяется прожиточный минимум. Президент предложил закрепить пункт, согласно которому МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума.
«Хорошее соотношение, но когда прожиточный минимум способен обеспечить лишь биологическое выживание, а не нормальную жизнь, возникает много вопросов. Нужно пересматривать корзину в сторону увеличения части расходов и на продукты питания, и на услуги, тот же интернет и мобильную связь, которым пользуется подавляющее большинство жителей России. Стоимость их тоже нужно учитывать», - предложил Ярослав Нилов.
27 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности. Большинство из них — это семьи с детьми.
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