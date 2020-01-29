В Госдуме назвали ужасом предложение Минтруда о снижении прожиточного минимума

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума. Прежде всего, речь идет о снижении цен на овощи, в том числе, картофель, капусту, свеклу и лук.

Таким образом, прожиточный минимум составит 10 609 руб. на душу населения. Для трудоспособного населения — 11 510 руб. (снижение на 3,6%); для пенсионеров — 8788 руб. (меньше на 3,3%); для детей — 10 383 руб. (меньше на 4,2%).

Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что информация о снижении прожиточного минимума на фоне общего подорожания жизни звучит дико.

«Звучит, конечно, дико, когда на фоне общего подорожания снижается прожиточный минимум. Виноват закон «О потребительской корзине», где расписана продовольственная ее часть с указанием количества мяса, рыбы, яиц. Отдельно считается стоимость корзины для работающих граждан, детей и пенсионеров. Пока мы не пересмотрим эту корзину, ничего не изменится. А сделать это нужно давно», - полагает депутат.