Новости за ночь: Путин объяснил быструю смену правительства РФ

20 февраля 202007:26

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку правительства. По словам главы государства, у них дружеские отношения и «секретов друг от друга нет».

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Комментируя наблюдения журналиста Андрея Ванденко о том, что январские изменения вызвали ощущение поспешности, Путин высказал мнение, что с формированием правительства тянуть не следовало.

«Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год», - высказался российский лидер. Путин при этом добавил, что подобные решения нужно готовить заранее, продумав каждый шаг.

Об отставке правительства Дмитрия Медведева было объявлено 15 января сразу после обращения президента с посланием к Федеральному Собранию. Уже 16 января был утверждён новый премьер-министр, а 21 января президент одобрил кандидатуры новых членов кабмина.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий МедведевПравительство России