Новости за ночь: Путин объяснил быструю смену правительства РФ

Комментируя наблюдения журналиста Андрея Ванденко о том, что январские изменения вызвали ощущение поспешности, Путин высказал мнение, что с формированием правительства тянуть не следовало.

«Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год», - высказался российский лидер. Путин при этом добавил, что подобные решения нужно готовить заранее, продумав каждый шаг.

Об отставке правительства Дмитрия Медведева было объявлено 15 января сразу после обращения президента с посланием к Федеральному Собранию. Уже 16 января был утверждён новый премьер-министр, а 21 января президент одобрил кандидатуры новых членов кабмина.

