Мишустин отчитается перед Госдумой за кабмин Медведева 15 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин впервые выступит в Государственной думе с отчетом о работе правительства 15 апреля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на спикера нижней палаты Вячеслава Володина. При этом он подчеркнул, что Мишустин будет представлять результаты работы прошлого кабинета министров – во главе с Дмитрием Медведевым – за 2019 год.

Напомним, 15 января президент России подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.