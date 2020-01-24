Политтехнолог: Козаку отдадут Крым и Донбасс, Мединскому – Победу

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН предположил, что Орешкин теперь будет курировать работу экономического блока правительства, а Мединский займётся организацией празднования 75-летия Победы.

«Всё, что связано с Орешкиным, понятно. Он будет заниматься тем, чем до этого занимался господин Белоусов, советник по экономике. Сейчас расширится функционал Орешкина: помимо того, что он курировал в Минэкономразвития, это будет оценка действий Минфина и всего экономического блока правительства. Плюс внешнеполитические вопросы, которые связаны с экономикой.

Что касается господина Мединского, я думаю, что одна из ключевых задач у него будет – это мероприятия, связанные с 75-летием Победы. Мединский является членом правления Российского военно-исторического общества, которое будет одним из организаторов всех тематических мероприятий в апреле-мае», - считает эксперт.

По мнению Баширова, Путин знает возможности Орешкина и Мединского, и ценит их. То же самое относится и к Козаку. Политтехнолог назвал бывшего вице-премьера одним из тяжеловесов российской политики, отметив его личные отношения с президентом и охарактеризовав его как эффективного государственного управленца.

«Какие задачи перед ним будут поставлены, нам пока не очень понятно. Ясно, что это не могут быть какие-то локальные вещи. Думаю, это будет что-то связанное с работой на пространстве бывшего СССР. Будут также вопросы, связанные с развитием Крыма и отношениями с гуманитарными проектами в части Донбасса. Возможно, что-то ещё. Мы знаем, что господин Козак может тянуть на себе огромный состав проблем и вопросов. Он всегда отличался своей работоспособностью», - сказал НСН эксперт.

Козак работал в правительстве РФ с 2008 года, Мединский – с 2012 года, Орешкин получил пост министра в 2016 году.

