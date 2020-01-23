Голикова назвала нацпроект «Демография» самым успешным
Татьяна Голикова национальный проект «Демография», в становлении которого принимал участие бывший министра труда и социальной защиты Максим Топилин, самым успешным по исполнению. Как пишет РИА Новости, также вице-премьер поблагодарила нового главу ПФР за работу, проделанную им на посту министра.
Ранее стало известно, что Максим Топилин был назначен главой Пенсионного фонда России назначен. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В свою очередь, Вероника Скворцова, которая в правительстве Дмитрия Медведева возглавляла министерство здравоохранения, получила должность главы Федерального медико-биологического агентства, пишет РИА ФАН.
Состав нового кабмина Михаил Мишустин представил Владимиру Путину 21 января. Правительства Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе 15 числа. Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов в эфире НСН объяснил, почему не был удивлен отставке правительства. По его словам, президент принял такое решение не спонтанно.
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