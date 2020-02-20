«Открытые и дружеские»: Путин рассказал об отношениях с Медведевым

Владимир Путин рассказал об отношениях с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как пишет ТАСС, глава государства коснулся этой темы, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он заранее роспуск правительства с Медведевым. Путин заявил, что «это его личные с бывшим главой кабмина отношения».

«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали», — признался Путин.

Кроме того, Путин отметил, что Медведев заранее был осведомлен о готовящейся отставке правительств.