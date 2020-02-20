«Открытые и дружеские»: Путин рассказал об отношениях с Медведевым
Владимир Путин рассказал об отношениях с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как пишет ТАСС, глава государства коснулся этой темы, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он заранее роспуск правительства с Медведевым. Путин заявил, что «это его личные с бывшим главой кабмина отношения».
«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали», — признался Путин.
Кроме того, Путин отметил, что Медведев заранее был осведомлен о готовящейся отставке правительств.
Напомним, Дмитрий Медведев сообщил об уходе правительства в отставку в полном составе 15 января – через несколько часов послания президента Федеральному собранию. Позже глава государства предложил экс-премьеру занять должность зампредседателя Совбеза РФ, пишет РИА ФАН. Также глава государства внёс в Госдуму законопроект, который вводит эту новую должность в Совете безопасности.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин рассказал, почему отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. В интервью ТАСС президент пояснил, что ключевыми направлениями реализации нацпроектов должны заниматься люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат. При этом, по словам Путина, правительство Медведева обеспечило подготовку основного этапа реализации национальных проектов.
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