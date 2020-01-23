Новости за ночь: Чиновники рассказали, где возьмут триллионы на выполнение задач президента

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Денег в Резервном фонде правительства и бюджете не хватит на выполнение всех задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному Собранию. По оценке премьер-министра Михаила Мишустина, до 2024 года на эти цели нужны 4,5 триллиона рублей. И если 450 миллиардов на 2020 год можно найти на счетах казначейства и в Резервном фонде кабмина, то даже запланированного с профицитом бюджета с 2021 года уже недостаточно – нужно искать ещё два миллиарда рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с последними расчётами Минфина.
Федеральный чиновник рассказал изданию, что эти средства, вероятно, высвободят за счёт отмены части налоговых льгот. Издание напоминает, что ранее с идеей увеличить фискальную нагрузку на нефтяные компании и промышленность выступал Андрей Белоусов. Сейчас он назначен на пост первого вице-премьера.
О той идее Белоусова вспомнил и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв, комментируя в эфире НСН перспективы нового правительства.
«Главный вопрос, наверное, будет к самому премьеру Мишустину и первому вице-премьеру Белоусову. Как изменится макроэкономическая политика, монетарная политика? Будет ли государство больше тратить на социалку, будет ли стимулировать потребительский спрос? За чей счёт будет банкет?» - отметил он.
По словам источника «Известий», Минфин также попробует найти дополнительные средства посредством улучшения собираемости налогов, в том числе НДФЛ, и ужесточения политики по выплатам госкомпаниями дивидендов. Однако эти способы принесут в десятки раз меньше средств, чем отмена ряда налоговых льгот.
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