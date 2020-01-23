Новости за ночь: Чиновники рассказали, где возьмут триллионы на выполнение задач президента

Федеральный чиновник рассказал изданию, что эти средства, вероятно, высвободят за счёт отмены части налоговых льгот. Издание напоминает, что ранее с идеей увеличить фискальную нагрузку на нефтяные компании и промышленность выступал Андрей Белоусов. Сейчас он назначен на пост первого вице-премьера.

О той идее Белоусова вспомнил и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв, комментируя в эфире НСН перспективы нового правительства.

«Главный вопрос, наверное, будет к самому премьеру Мишустину и первому вице-премьеру Белоусову. Как изменится макроэкономическая политика, монетарная политика? Будет ли государство больше тратить на социалку, будет ли стимулировать потребительский спрос? За чей счёт будет банкет?» - отметил он.

По словам источника «Известий», Минфин также попробует найти дополнительные средства посредством улучшения собираемости налогов, в том числе НДФЛ, и ужесточения политики по выплатам госкомпаниями дивидендов. Однако эти способы принесут в десятки раз меньше средств, чем отмена ряда налоговых льгот.

