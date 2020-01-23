Госдума приняла закон о введении в Совет безопасности должности зампреда

Госдума приняли закон о введении в Совет безопасности должности заместителя председателя. Об этом сообщают РИА Новости, подчёркивая, что, согласно документу, заместителя председателя Совбеза назначает и снимает с должности президент России. Глава государства также определяет его полномочия.

Кроме того, в тексте отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане России, не имеющие второго гражданства, либо вида на жительство или иного документа, который подтверждает право россиянина на постоянное проживание на территории другой страны.