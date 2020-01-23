Госдума приняла закон о введении в Совет безопасности должности зампреда
Госдума приняли закон о введении в Совет безопасности должности заместителя председателя. Об этом сообщают РИА Новости, подчёркивая, что, согласно документу, заместителя председателя Совбеза назначает и снимает с должности президент России. Глава государства также определяет его полномочия.
Кроме того, в тексте отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане России, не имеющие второго гражданства, либо вида на жительство или иного документа, который подтверждает право россиянина на постоянное проживание на территории другой страны.
Напомним, на рассмотрение в Госдуму этот документ внёс президент РФ Владимир Путин. Должность зампредседателя Совбеза Путин предложил бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву, правительство которого ушло в отставку 15 января.
Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов в эфире НСН объяснил, почему не был удивлен отставке правительства. По его словам, президент принял такое решение не спонтанно.
Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность зампредседателя Совбеза в вице-президента, об этом пишет РИА Новости.
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