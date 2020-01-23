Политологи вступились за ушедшую на понижение в ФМБА Скворцову

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН отметил, что для Скворцовой и Топилина это, безусловно, понижение.

«Конечно, это понижение. Но это правильная идея – высших министров с их опытом назначать на серьезные посты. Влияния особого в этом случае у них нет. Есть свои административные участки, на которых эти люди будут работать и использовать огромный накопленный опыт», - добавил политолог.

Марков также вступился за Скворцову – одного из самых критикуемых министров ушедшего в отставку правительства.

«Это человек, который очень много сделал для повышения средней продолжительности жизни, в плане борьбы с лоббистами табачных, водочных и пивных компаний. А ситуация в здравоохранении – не столько вина министра, сколько вина бывшего премьер-министра и бывшего первого вице-премьера [Антона Силуанова. – Ред.], которые не давали деньги», - считает эксперт.

Похожую точку зрения в беседе с НСН ранее высказал руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв. Оптимизация в здравоохранении – следствие урезания бюджета, поэтому перспективы нового социального блока правительства связаны с тем, где и как правительство найдёт деньги на социальные обязательства, подчеркнул он.

Профессиональное сообщество поддержало смену министра здравоохранения: новым главой Минздрава стал руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«Я считаю самым положительным фактом то, что Скворцова отстранена от должности министра. Потому что за время ее деятельности на этом посту у нас фактически была разрушена система здравоохранения и новому министру придется ее восстанавливать», - заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин, беседуя с НСН.

