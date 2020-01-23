Экономисты предрекли изменения в налоговой политике при премьере Мишустине

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что у него нет сомнений в том, что премьерство Мишустина приведёт к изменению налоговой политики.

«В любом случае, найти эти деньги, которых не хватает для реализации предложений Путина, возможно. Это не так трудно: есть резервы, возможность отменить существующие налоговые льготы. Наконец, давайте вспомним про то, что Белоусов говорил о металлургах, получивших сверхприбыли в результате девальвации рубля. Но тогда его предложение звучало вне законодательного контекста. Оно звучало скорее как укор. Сейчас, вполне возможно, мы увидим немалые изменения в налоговом законодательстве и в практике. Будут более активно изыскиваться эти средства, и не платить налоги в России будет сложнее. Это первый вывод, который можно сделать», - отметил эксперт.

Как именно будет действовать правительство, пока не ясно. Колташов напомнил, что перед формированием своего кабинета министров Мишустин дал понять, что в налоговых схемах власти оставят примерно всё как есть. Однако поставленные перед новым правительством задачи слишком амбициозны, чтобы ничего не менять.

«Фронт задач, которые заявлены Владимиром Путиным в изменении повестки, очень большой. И правительство не будет, скорее всего, действовать в точности так, как действовал прежний кабинет. Политика прежнего кабинета состояла в том, что брать нужно у бедных, а бизнес и богатых трогать нельзя. Вот вам и повышение НДС с 18% до 20%, вот и налог на имущество физических лиц, который взимается в том числе с жилья. В какой мере эта практика сохранится в новом кабинете, большой вопрос, потому что в принципе есть необходимость уменьшать налоговое давление на домашние хозяйства и, по крайней мере, на основную массу бедных в России. Стоит ожидать, что они будут искать новые решения, рецепты, и прежняя примитивная схема «Давайте возьмём ещё у бедных – они и так бедные», скорее всего, не будет так решительно использоваться», - предположил Колташов.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв ранее сказал НСН, что новому правительству предстоит прежде всего ответить на вопрос «За чей счёт банкет?», и делать это, вероятно, будут премьер-министр и первый вице-премьер Белоусов.

