Экономисты предрекли изменения в налоговой политике при премьере Мишустине
Глава центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН предположил, каким путем правительство Мишустина найдет средства на реализацию задач, поставленных Путиным.
Почти половину из заявленных 4,5 триллиона рублей на исполнение предложений Владимира Путина новому правительству РФ придётся искать за пределами Резервного фонда и профицитного бюджета, пишут «Известия». Несколько чиновников сообщили изданию, что больше всего средств может дать отмена части налоговых льгот. Относительно небольшую часть дополнительных средств можно «выручить» за счёт улучшения собираемости налогов, включая НДФЛ, говорится в материале.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что у него нет сомнений в том, что премьерство Мишустина приведёт к изменению налоговой политики.
«В любом случае, найти эти деньги, которых не хватает для реализации предложений Путина, возможно. Это не так трудно: есть резервы, возможность отменить существующие налоговые льготы. Наконец, давайте вспомним про то, что Белоусов говорил о металлургах, получивших сверхприбыли в результате девальвации рубля. Но тогда его предложение звучало вне законодательного контекста. Оно звучало скорее как укор. Сейчас, вполне возможно, мы увидим немалые изменения в налоговом законодательстве и в практике. Будут более активно изыскиваться эти средства, и не платить налоги в России будет сложнее. Это первый вывод, который можно сделать», - отметил эксперт.
Как именно будет действовать правительство, пока не ясно. Колташов напомнил, что перед формированием своего кабинета министров Мишустин дал понять, что в налоговых схемах власти оставят примерно всё как есть. Однако поставленные перед новым правительством задачи слишком амбициозны, чтобы ничего не менять.
«Фронт задач, которые заявлены Владимиром Путиным в изменении повестки, очень большой. И правительство не будет, скорее всего, действовать в точности так, как действовал прежний кабинет. Политика прежнего кабинета состояла в том, что брать нужно у бедных, а бизнес и богатых трогать нельзя. Вот вам и повышение НДС с 18% до 20%, вот и налог на имущество физических лиц, который взимается в том числе с жилья. В какой мере эта практика сохранится в новом кабинете, большой вопрос, потому что в принципе есть необходимость уменьшать налоговое давление на домашние хозяйства и, по крайней мере, на основную массу бедных в России. Стоит ожидать, что они будут искать новые решения, рецепты, и прежняя примитивная схема «Давайте возьмём ещё у бедных – они и так бедные», скорее всего, не будет так решительно использоваться», - предположил Колташов.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв ранее сказал НСН, что новому правительству предстоит прежде всего ответить на вопрос «За чей счёт банкет?», и делать это, вероятно, будут премьер-министр и первый вице-премьер Белоусов.
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