Бунт в Минздраве? Назначением Скворцовой в ФМБА опять недовольны

Скворцова – доктор медицинских наук, врач-невролог. Она занимала министерский пост почти 7,5 лет – с мая 2012 года. За это время у населения и, видимо, даже у кураторов Скворцовой появилась масса вопросов к Минздраву. Заявления министра критиковали не только эксперты, но и сами врачи. Так, например, недоумение вызвали слова Скворцовой о средних зарплатах врачей в России (по её версии, 79 тысяч рублей).

«Я уже давно не знаю, где Скворцова живет, в каком мире? Власть не понимает, как и чем живет страна, какие зарплаты люди получают», - сказал тогда в эфире НСН фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков.

Отставку Скворцовой прочили с конца 2019 года. Ожидания экспертов на этот счёт подкрепила публичная критика от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, заявившей, что программа оптимизации в здравоохранении была проведена ужасно.

В январе 2020 года правительство Медведева вместе со Скворцовой ушло в отставку, и уже было ясно, что многие министры социального блока в кабмин не вернутся. Новый премьер назначил главой Минздрава руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко.

Профессиональное сообщество положительно восприняло смену министра здравоохранения.

«Я считаю самым положительным фактом то, что Скворцова отстранена от должности министра. Потому что за время ее деятельности на этом посту у нас фактически была разрушена система здравоохранения и новому министру придется ее восстанавливать», - отозвался об этом событии президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин, беседуя с НСН.

Он, в частности, припомнил Скворцовой пассивность в вопросе уголовного преследования врачей.

Говорят, что назначение Скворцовой в ФМБА также понравилось далеко не всем – и, самое важное, новому руководству Минздрава тоже.

«В Минздраве бунт: Голикова и новый министр потребовали убрать Скворцову со службы надзора. Чемезовские кадры подвергнутся чистке», - написал по этому поводу телеграм-канал «Незыгарь».

Очевидно, что назначение в ФМБА позволит Скворцовой сохранить определенную долю влияния на процессы в отрасли. Это агентство занимается санитарно-эпидемиологическим надзором в организация промышленности с особо опасными условиями труда, а также на закрытых административно-территориальных образованиях. С 2004 по 2020 годы ФМБА возглавлял Владимир Уйба. 23 января он стал заместителем нового главы Минздрава.

