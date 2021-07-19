Олимпиада-2020

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио. Это крупнейшие в мире спортивные соревнования, в которых должны принять участие около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран. Они выступят в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.