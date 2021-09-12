Путин прокомментировал отсутствие объяснений оценок российских гимнасток на Играх в Токио
Президент России Владимир Путин сыронизировал по поводу судейства выступления российских гимнасток на Олимпиаде в Токио. Реакцию президента показал телеканал «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», - сказал российский лидер.
На чествовании спортсменов в субботу в Кремле Путин возмутился сроками подсчета баллов по итогам выступления на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике россиянок.
«Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы!» - отозвался о ситуации президент.
Он также отметил закрытость данных.
«Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают!» - отметил глава государства.
Владимир Путин приободрил олимпийцев.
«Ну ничего, мы крепче будем!» - заверил Путин.
Напомним, россиянка Дина Аверина на Олимпиаде в Токио получила серебряную медаль. В групповом многоборье команда России по художественной гимнастике также оказалась на втором месте. Сборная РФ впервые с 1996 года осталась без золотых наград на Олимпиаде в этом виде.
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