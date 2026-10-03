ФСИН сообщила о гибели сотрудника при нападении заключенного в поезде
Заключенный напал на конвой в ходе этапирования в поезде Владикавказ - Адлер, один из конвоиров погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.
Инцидент произошел в районе станции Муртазово в Кабардино-Балкарии. Злоумышленник напал на конвоиров, завладел огнестрельным оружием одного из них и произвел выстрелы в конвой. Один из работников ФСИН погиб, еще трое получили различные ранения. Нападавший был ликвидирован сотрудниками караула.
После ЧП возбуждено уголовное дело о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации деятельности обеспечивающих изоляцию от общества учреждений, совершенной с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В ФСИН подчеркнули, что обстановка в вагоне с этапируемыми контролируемая и управляемая. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее служба опровергла информацию о бунте заключенных в железнодорожном транспорте под Владикавказом.
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