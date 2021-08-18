«Выступаем за грамоты». Акименко призвал выделять призовые фонды для спортсменов

«Многим спортсменам становится неинтересно выступать за грамоты, даже не за медали, за грамоты. Российские старты делают, где выступаешь за грамоту. Уже многие смеются, зачем мне ехать. У нас нет финансирования. Сделали бы хотя бы 3-4 старта, на которых платили бы деньги. Это азарт был бы хотя бы. У многих спортсменов был бы азарт подготовиться и заработать денег. Я имею в виду премиальный фонд, который был выплачивал призовые. Я ставлю себя на место ребят, за грамоту выступать мне было бы неинтересно. Зачем показывать результат, если тебе дадут грамоту, пожмут руку. Я выступал в Брянске, мне дали грамоту и сказали «Максим». Спасибо, теперь я Максим», - рассказал он.

Количество медалей и место в общем зачете не так важны, как любовь к спорту и героизм спортсменов, заявил ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН.

