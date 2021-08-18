«Выступаем за грамоты». Акименко призвал выделять призовые фонды для спортсменов

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 в прыжках в высоту, участник Олимпиады-2020 Михаил Акименко отметил, что грамота не может мотивировать на достижение высоких результатов. 

Многие российские спортсмены выступают за грамоты, без каких-либо призовых, заявил серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 в прыжках в высоту, участник Олимпиады-2020 Михаил Акименко в пресс-центре НСН.

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«Многим спортсменам становится неинтересно выступать за грамоты, даже не за медали, за грамоты. Российские старты делают, где выступаешь за грамоту. Уже многие смеются, зачем мне ехать. У нас нет финансирования. Сделали бы хотя бы 3-4 старта, на которых платили бы деньги. Это азарт был бы хотя бы. У многих спортсменов был бы азарт подготовиться и заработать денег. Я имею в виду премиальный фонд, который был выплачивал призовые. Я ставлю себя на место ребят, за грамоту выступать мне было бы неинтересно. Зачем показывать результат, если тебе дадут грамоту, пожмут руку. Я выступал в Брянске, мне дали грамоту и сказали «Максим». Спасибо, теперь я Максим», - рассказал он.

Количество медалей и место в общем зачете не так важны, как любовь к спорту и героизм спортсменов, заявил ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыСпортсмены
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