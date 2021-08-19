Тренер сборной Вьетнама по плаванию умер на карантине по возвращении из Токио

Тренер сборной Вьетнама по плаванию Хуан Гохуэй был найден мертвым в отеле в Ханое во время карантина после возвращения с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает Vietnamese Express.

«Мы находимся в изоляции, поэтому пока не знаем ситуации, и ждем результатов полицейского расследования», — рассказал глава вьетнамской делегации на Играх в Токио Тран Дук Фан.

Расследованием инцидента занимается полиция. Причины смерти специалиста пока не называются.

Напомним, Гохуэй работал со сборной Вьетнама по плаванию с 2003 года.