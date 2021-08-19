Тренер сборной Вьетнама по плаванию умер на карантине по возвращении из Токио
Тренер сборной Вьетнама по плаванию Хуан Гохуэй был найден мертвым в отеле в Ханое во время карантина после возвращения с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает Vietnamese Express.
«Мы находимся в изоляции, поэтому пока не знаем ситуации, и ждем результатов полицейского расследования», — рассказал глава вьетнамской делегации на Играх в Токио Тран Дук Фан.
Расследованием инцидента занимается полиция. Причины смерти специалиста пока не называются.
Напомним, Гохуэй работал со сборной Вьетнама по плаванию с 2003 года.
А ранее стало известно. что тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич разбился на мотоцикле. В пресс-службе Федерации фехтования США сообщили, что трагический инцидент произошёл во время поездки по пересеченной местности.
Напомним, 62-летний Лич готовил рапиристок из США к Олимпийским играм 1996, 2000, 2004, 2016 и 2020 годов. На прошедших в Токио Играх его подопечная Ли Кифер завоевала первую в истории США золотую медаль в женской рапире. Она, к слову, победила в финале россиянку Инну Дериглазову, отмечает RT.
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