«Нисходящий тренд». В Федерации легкой атлетики оценили итоги Олимпиады
Олег Курбатов уверен, что необходимо сделать акцент на подготовке спортсменов и доводке их до высоких результатов.
Необходимо сделать выводы о выступлении спортсменов на Олимпиаде и менять тренд, чтобы избежать последующего «скатывания вниз» в медальных зачетах, заявил президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов в пресс-центре НСН.
«Ребята выступили хорошо, но тенденция идет вниз. Вообще результаты в спорте – это динамика. У нас тренд нисходящий. Это, в том числе, политический фактор, это ряд тех скандалов и отстранений, мы находимся в дисквалификации как Федерация легкой атлетики. Слава богу, что олимпийцы вообще поехали под флагом Олимпийского комитета. Внимание населения к спорту снизилось, и к Олимпийским играм тоже. У нас задача в стране - развитие массового спорта, значит, мы недорабатываем, проигрываем в подготовке и доводке ребят до высокого результата. Мы третьи по количеству медалей. Через три года будет Олимпиада в Париже, затем в Лос-Анджелесе. Серебро должно переходить в золото. Иначе в последующих чемпионатах мы будем скатываться вниз», - рассказал он.
В Токио олимпийцы разыграли 339 комплектов наград. Сборная России вошла в пятерку лидеров состязаний, заняв пятое место в общем медальном зачете. В активе отечественной команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. На первом месте команда США (39-41-33), на втором - команда Китая (38-32-18), на третьем - Японии (27-14-17), на четвертом - Великобритании (22-21-22).
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