«Нисходящий тренд». В Федерации легкой атлетики оценили итоги Олимпиады

«Ребята выступили хорошо, но тенденция идет вниз. Вообще результаты в спорте – это динамика. У нас тренд нисходящий. Это, в том числе, политический фактор, это ряд тех скандалов и отстранений, мы находимся в дисквалификации как Федерация легкой атлетики. Слава богу, что олимпийцы вообще поехали под флагом Олимпийского комитета. Внимание населения к спорту снизилось, и к Олимпийским играм тоже. У нас задача в стране - развитие массового спорта, значит, мы недорабатываем, проигрываем в подготовке и доводке ребят до высокого результата. Мы третьи по количеству медалей. Через три года будет Олимпиада в Париже, затем в Лос-Анджелесе. Серебро должно переходить в золото. Иначе в последующих чемпионатах мы будем скатываться вниз», - рассказал он.

В Токио олимпийцы разыграли 339 комплектов наград. Сборная России вошла в пятерку лидеров состязаний, заняв пятое место в общем медальном зачете. В активе отечественной команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. На первом месте команда США (39-41-33), на втором - команда Китая (38-32-18), на третьем - Японии (27-14-17), на четвертом - Великобритании (22-21-22).

