В Федерации заявили о деградации легкой атлетики в России
Президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов отметил, что для достижения результатов необходимо полностью пересмотреть отношение к этому вида спорта.
Легкая атлетика, являясь одним из самых доступных видов спорта, становится неинтересна россиянам, заявил президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов в пресс-центре НСН.
«Российская легкая атлетика чище, чем любая другая федерация и любая другая страна в мире. В федерации легкой атлетикой внешнее международное управление. На сегодняшний момент ситуация во многом политизирована. Углубляясь в этот вопрос, хотел бы сказать, что внешний фактор очень влиятельный. Даже увеличение квот не повлияет на результат. Для того, чтобы развивать легкую атлетику, получать результаты, должны быть понятны задачи, должна быть выработана модель, определены источники финансирования. У нас с каждым годом уменьшается количество соревнований, у нас соревнования раз в год, дети должны соревноваться каждую неделю, зачем тренироваться? У нас нет своего хорошего календаря, у нас нет детского календаря. Возможностей развития легкой атлетики нет, это неинтересный вид спорта. Мы полностью деградировали за 30 лет. Нужны кардинальные изменения, тогда нас ждут результаты», - объяснил он.
Необходимо сделать выводы о выступлении спортсменов на Олимпиаде и менять тренд, чтобы избежать последующего «скатывания вниз» в медальных зачетах, ранее заявил президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов в пресс-центре НСН.
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