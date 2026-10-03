В США при крушении самолета погиб известный израильский актер

Известный израильский актер Гай Капульник погиб при падении одномоторного самолета в штате Калифорния в США. Об этом сообщил журнал People.

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Ранее стало известно, что в калифорнийской Хеспирии разбился самолет, погибли два человека.

«Актер Гай Капульник был среди... погибших в результате крушения небольшого самолета в Южной Калифорнии на прошлой неделе», - отмечает журнал.

Артист был пилотом разбившегося воздушного судна.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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