В США при крушении самолета погиб известный израильский актер
3 октября 202602:23
Юлия Савченко
Известный израильский актер Гай Капульник погиб при падении одномоторного самолета в штате Калифорния в США. Об этом сообщил журнал People.
Ранее стало известно, что в калифорнийской Хеспирии разбился самолет, погибли два человека.
«Актер Гай Капульник был среди... погибших в результате крушения небольшого самолета в Южной Калифорнии на прошлой неделе», - отмечает журнал.
Артист был пилотом разбившегося воздушного судна.
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