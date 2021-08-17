В Токио открылась Паралимпийская деревня

В Токио открылась Паралимпийская деревня. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований. Как и в случае с Олимпийской деревней – из-за действующих коронавирусных ограничений – организаторы Игр отказались от проведения торжественной церемонии открытия.

Отмечается, что деревня, которая располагается на берегу Токийского залива, меньше чем за неделю была переоборудована из Олимпийской в Паралимпийскую. На ее территории, в частности, появился сервис-центр для ремонта инвалидных кресел и другого используемого паралимпийцами снаряжения.

Все правила и ограничения, ранее введенные для борьбы с распространением COVID-19 в Олимпийское деревне, продолжать действовать и в Паралимпийской.

Напомним, Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры стартуют 24 августа и завершатся 5 сентября.

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А ранее сообщалось, что оргкомитет летних Паралимпийских игр в Токио одобрил участие всех членов делегации и спортсменов команды Паралимпийского комитета России. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

Всего в делегацию входят 432 человека, из них 242 - спортсмены. Рожков также уточнил, что оргкомитет Паралимпиады позволил членам российской команды сдавать два ПЦР-теста на коронавирус (за 96 и 72 часа) вместо четырех.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Паралимпийские ИгрыОлимпиадаТокио
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