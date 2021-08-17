В Токио открылась Паралимпийская деревня. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований. Как и в случае с Олимпийской деревней – из-за действующих коронавирусных ограничений – организаторы Игр отказались от проведения торжественной церемонии открытия.

Отмечается, что деревня, которая располагается на берегу Токийского залива, меньше чем за неделю была переоборудована из Олимпийской в Паралимпийскую. На ее территории, в частности, появился сервис-центр для ремонта инвалидных кресел и другого используемого паралимпийцами снаряжения.

Все правила и ограничения, ранее введенные для борьбы с распространением COVID-19 в Олимпийское деревне, продолжать действовать и в Паралимпийской.

Напомним, Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры стартуют 24 августа и завершатся 5 сентября.